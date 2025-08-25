Скидки
Созин: общий психоз от судейства в РПЛ не проходит. Мы уже ждём не голов, а новых ошибок

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о судейских ошибках в Мир Российской Премьер-Лиге на старте сезона-2025/2026.

«В России перестали говорить о футболе — последнее время обсуждают только судейство. Ошибок слишком много: и они и результативные, и скандальные, и бывают в каждом туре. Тренеры уже боятся публично об этом заявлять — их наказывают, но ничего не меняется.

Всё началось с вводом VAR: после него стали добавлять всевозможные трактовки и интерпретации, появились постоянные паузы. В итоге мы получаем вечные обновления правил, а из-за этого — споры и скандалы. Не футбол, а «варфутбол» какой-то. Как сейчас смотреть матч и понимать, что происходит, если судьи ничего не комментируют? Если Мажич и департамент пытается донести изменения и новые трактовки до комментаторов, то это не работает. Не на том языке объясняют. И это не вина комментаторов: тренеры и футболисты тоже путаются.

А главно: — то, что надоело всем: моменты, где судьи похожие эпизоды трактуют по-разному. Надоело, что на результат влияет не мастерство футболистов, а судейские решения. А люди, которые ошибаются, почти не несут за это ответственность. Что будет с Левниковым после матча ЦСКА и «Динамо»? А с арбитром встречи «Ахмата» и «Оренбурга»? Риторические вопросы, к сожалению. И эти риторические вопросы не заканчиваются, как и общий психоз от судейства не проходит. Мы уже не голов ждём и комбинаций, а новых ошибок и споров», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

