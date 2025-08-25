Отец Беллингема вступил в конфликт с дортмундской «Боруссией», клуб принял ответные меры
Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Санкт-Паули» (3:3) в 1-м туре Бундеслиги, полузащитника чёрно-жёлтых Джоба Беллингема заменили в перерыве, что вызвало сильное недовольство его родителей, сообщает Bild.
Германия — Бундеслига . 1-й тур
23 августа 2025, суббота. 19:30 МСК
Санкт-Паули
Гамбург
Окончен
3 : 3
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Гирасси – 34' 1:1 Унтонджи – 50' 1:2 Антон – 67' 1:3 Брандт – 74' 2:3 Синани – 86' 3:3 Смит – 89'
Удаления: нет / Мане – 85'
По данным источника, после этой игры родители хавбека хотели обсудить с главным тренером команды Нико Ковачем его решение относительно игрового времени их сына в данной встрече. Отец Джоба Марк был настроен враждебно и стремился на повышенных тонах поговорить с тренером. Данная встреча не состоялась, но все претензии он высказал спортивному директору «Боруссии» Себастьяну Келю.
После этого дортмундцы запретили родственникам футболистов находиться возле раздевалок команды.
