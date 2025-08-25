Отец Беллингема вступил в конфликт с дортмундской «‎Боруссией», клуб принял ответные меры

Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Санкт-Паули» (3:3) в 1-м туре Бундеслиги, полузащитника чёрно-жёлтых Джоба Беллингема заменили в перерыве, что вызвало сильное недовольство его родителей, сообщает Bild.

По данным источника, после этой игры родители хавбека хотели обсудить с главным тренером команды Нико Ковачем его решение относительно игрового времени их сына в данной встрече. Отец Джоба Марк был настроен враждебно и стремился на повышенных тонах поговорить с тренером. Данная встреча не состоялась, но все претензии он высказал спортивному директору «Боруссии» Себастьяну Келю.

После этого дортмундцы запретили родственникам футболистов находиться возле раздевалок команды.