Главная Футбол Новости

Отец Беллингема вступил в конфликт с дортмундской «‎Боруссией», клуб принял ответные меры

Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Санкт-Паули» (3:3) в 1-м туре Бундеслиги, полузащитника чёрно-жёлтых Джоба Беллингема заменили в перерыве, что вызвало сильное недовольство его родителей, сообщает Bild.

Германия — Бундеслига . 1-й тур
23 августа 2025, суббота. 19:30 МСК
Санкт-Паули
Гамбург
Окончен
3 : 3
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Гирасси – 34'     1:1 Унтонджи – 50'     1:2 Антон – 67'     1:3 Брандт – 74'     2:3 Синани – 86'     3:3 Смит – 89'    
Удаления: нет / Мане – 85'

По данным источника, после этой игры родители хавбека хотели обсудить с главным тренером команды Нико Ковачем его решение относительно игрового времени их сына в данной встрече. Отец Джоба Марк был настроен враждебно и стремился на повышенных тонах поговорить с тренером. Данная встреча не состоялась, но все претензии он высказал спортивному директору «Боруссии» Себастьяну Келю.

После этого дортмундцы запретили родственникам футболистов находиться возле раздевалок команды.

