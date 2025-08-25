Кобби Майну может уйти из «Манчестер Юнайтед» до закрытия трансферного окна — talkSPORT

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну может сменить команду в последние дни трансферного окна. Как сообщает издание talkSPORT, англичанин рассмотрит возможность ухода из клуба, если «красные дьяволы» получат предложение по игроку до конца августа.

В двух стартовых турах английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» уступил «Арсеналу» (0:1) и сыграл вничью с «Фулхэмом» (1:1), а Кобби Майну провёл оба матча на скамье запасных. Контракт полузащитника с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2027 года.

Кобби Майну является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Всего на счету 20-летнего футболиста 72 матча за основную команду, в которых он отметился семью голами и двумя результативными передачами.