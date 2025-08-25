Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кобби Майну может уйти из «Манчестер Юнайтед» до закрытия трансферного окна — talkSPORT

Кобби Майну может уйти из «Манчестер Юнайтед» до закрытия трансферного окна — talkSPORT
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну может сменить команду в последние дни трансферного окна. Как сообщает издание talkSPORT, англичанин рассмотрит возможность ухода из клуба, если «красные дьяволы» получат предложение по игроку до конца августа.

В двух стартовых турах английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» уступил «Арсеналу» (0:1) и сыграл вничью с «Фулхэмом» (1:1), а Кобби Майну провёл оба матча на скамье запасных. Контракт полузащитника с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2027 года.

Кобби Майну является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Всего на счету 20-летнего футболиста 72 матча за основную команду, в которых он отметился семью голами и двумя результативными передачами.

Материалы по теме
Выгодная продажа «Ливерпуля», большая сделка «Арсенала». Трансферы недели в Европе
Выгодная продажа «Ливерпуля», большая сделка «Арсенала». Трансферы недели в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android