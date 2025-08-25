Экс-тренер Олейникова Гришин: в своё время за Ваней гонялся «Тоттенхэм»

Александр Гришин, тренер академии ЦСКА, ранее работавший с нападающим «Крыльев Советов» Иваном Олейниковым, высказался о возможном трансфере форварда в московский «Локомотив».

«Позитивно оцениваю возможный переход Ивана Олейникова в «Локомотив». Это хороший футболист, который получил неприятную травму и тяжело восстанавливался. Но этот переход — шаг вперёд для него. У Ивана есть хорошие качества: он отлично играет один в один и родом из Москвы, поэтому ему будет легче адаптироваться в «Локомотиве». Иван также способен играть в схеме 4-3-3 крайнего нападающего и в схеме 4-2-3-1 под нападающим. «Локомотив» поступает правильно, что приобретает Олейникова. Самое главное, чтобы у него закончились травмы, и он вышел на свой уровень. Это будет очень большая помощь железнодорожникам. Желаю ему удачи, успехов и побед.

Не знаю, это инсайд или нет, но когда Иван играл в молодёжной Лиге чемпионов, за ним гонялся «Тоттенхэм». Из английского клуба о нём очень много спрашивали. В «Тоттенхэме» не работают плохие скауты, у Ивана есть отличные качества», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.