«Спартак» работает над трансфером защитника «Утрехта» Эль-Каруани — De Telegraaf

«Спартак» работает над трансфером защитника «Утрехта» Эль-Каруани — De Telegraaf
Левый защитник «Утрехта» Суфьян Эль-Каруани может перейти в «Спартак». Об этом сообщает De Telegraaf.

Московская команда уже следит за игроком в течение какого-то времени, теперь же красно-белые направили официальное трансферное предложение. Если сделка состоится, то её общая стоимость с учётом всех бонусов составит около € 5 млн, фиксированная сумма оценивается в € 3 млн.

Эль-Каруани является воспитанником клуба «НЕК Неймеген» и других коллективов. На взрослом уровне он также выступал за эту команду, в «Утрехте» защитник играет с 2023 года. На данный момент в активе Суфьяна 77 матчей за «Утрехт», он забил три гола и отдал 19 результативных передач.

