Кики провалил медосмотр в «Крыльях Советов», камерунец не перейдёт в клуб РПЛ — AfricaFoot

Камерунский защитник Габи Кики не перейдёт в самарские «Крылья Советов». Как сообщает издание AfricaFoot, 30-летний футболист провалил медицинский осмотр в самарской команде, после чего клуб отказался от подписания контракта.

По данным источника, Кики может продолжить карьеру в Турции. В услугах игрока заинтересован «Газиантеп». С августа текущего года бывший защитник казахстанского «Актобе» находится в статусе свободного агента.

Всего на счету Кики 36 матчей за «Актобе» во всех турнирах, в которых он отметился голом и двумя результативными передачами. До переезда в Казахстан игрок выступал за молдавский «Шериф».

