Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рома» обсуждает с «Ливерпулем» возможную аренду Цимикаса — Романо

«Рома» обсуждает с «Ливерпулем» возможную аренду Цимикаса — Романо
Комментарии

«Рома» направила «Ливерпулю» предложение об аренде защитника Константиноса Цимикаса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Футболист положительно оценивает перспективу такого перехода, но мерсисайдцы рассматривают только вариант с продажей игрока. Отмечается, что два других клуба также следят за ситуацией.

В прошедшем сезоне Цимикас принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Материалы по теме
Итальянские СМИ: «Байер» пытался обменять Бонифасе в «Рому» на Довбика, но получил отказ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android