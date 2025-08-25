«Рома» обсуждает с «Ливерпулем» возможную аренду Цимикаса — Романо

«Рома» направила «Ливерпулю» предложение об аренде защитника Константиноса Цимикаса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Футболист положительно оценивает перспективу такого перехода, но мерсисайдцы рассматривают только вариант с продажей игрока. Отмечается, что два других клуба также следят за ситуацией.

В прошедшем сезоне Цимикас принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.