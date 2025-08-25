«Марсель» начал переговоры с «Реалом» по переходу полузащитника — Романо

Полузащитник мадридского «Реала» Даниэль Себальос может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, в услугах футболиста заинтересован «Марсель».

По данным источника, Себальос является «трансфером мечты» для французского клуба, который планирует усилить среднюю линию команды. Сообщается, что между «Реалом» и «Марселем» уже прошли предварительные переговоры.

По информации журналиста, сделка будет непростой, но «Марсель» попытается осуществить переход в виде аренды с правом выкупа. Напомним, ранее сообщалось, что французский клуб выставил на трансфер полузащитника Адриена Рабьо.