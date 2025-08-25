Сенников: «Локомотив» не может выигрывать всё, скоро другие команды будут совсем близко

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил старт красно-зелёных в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-лиги. На данный момент команда располагается на третьем месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата России.

«Локомотив» не может выигрывать все матчи. Наверное, с «Балтикой» команда всё-таки приобрела одно очко, а вот с «Ростовом» — потеряла два, пропустив на последних минутах. Но я уверен, что пройдёт ещё несколько туров, и все подтянутся. И «Зенит», и «Спартак», и «Динамо». Очевидно, что эта тройка команд скоро будет совсем близко», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.