Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не осознаёт, что делает на поле». Арбитр Федотов раскритиковал судью матча «Оренбурга»

«Не осознаёт, что делает на поле». Арбитр Федотов раскритиковал судью матча «Оренбурга»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Владислава Целовальникова в матче 6-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Ахматом» (2:2). Рефери удалил двух футболистов грозненцев — Эгаша Касинтуру и Лечи Садулаева.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
22 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Томпсон – 1'     2:0 Томпсон – 45'     2:1 Силва – 47'     2:2 Сидоров – 56'    
Удаления: нет / Касинтура – 5', Садулаев – 64'

«На четвёртой минуте Целовальников неправильно показал жёлтую карточку Касинтуре за грубую игру. Позиция у него была хорошая, открытая. Должен был сразу оценить эпизод на красную, потому что нога была прямая, открытые шипы плюс попадание в шею.

Решение на 64-й минуте не ключевое в том плане, что счёт остался 2:2 и «Ахмат» не проиграл. Но в контексте работы арбитра оно как раз ключевое. Целовальников, наверное, увидел то, что хотел увидеть. И почему-то решил, что для него действия Садулаева — агрессивные. Прихватил за шею, бывает. Но здесь даже больше надо говорить о том, что арбитр не осознаёт, что он делает на поле. Когда уже показал красную в начале игры, надо понимать, что для второго удаления у этой же команды должно произойти что-то такое, чтобы выбора не было. Самое интересное, что VAR не мог позвать Целовальникова к монитору. Тот увидел бы то же самое и сказал бы: «Ну да, это красная карточка». Так что вопрос о нём как об арбитре. Не рано ли его завели в Премьер-Лигу?

Я думаю, Целовальникова мы увидим не скоро. Корень проблемы в том, что он не умеет думать о действиях на протяжении всей игры. Я увидел это. Неважно, какие команды — вывод один и тот же. Я считаю, что он не готов работать в РПЛ», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
«Этот арбитр не готов работать в РПЛ». Разбор судейства в 6-м туре
Эксклюзив
«Этот арбитр не готов работать в РПЛ». Разбор судейства в 6-м туре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android