«Не осознаёт, что делает на поле». Арбитр Федотов раскритиковал судью матча «Оренбурга»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Владислава Целовальникова в матче 6-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Ахматом» (2:2). Рефери удалил двух футболистов грозненцев — Эгаша Касинтуру и Лечи Садулаева.

«На четвёртой минуте Целовальников неправильно показал жёлтую карточку Касинтуре за грубую игру. Позиция у него была хорошая, открытая. Должен был сразу оценить эпизод на красную, потому что нога была прямая, открытые шипы плюс попадание в шею.

Решение на 64-й минуте не ключевое в том плане, что счёт остался 2:2 и «Ахмат» не проиграл. Но в контексте работы арбитра оно как раз ключевое. Целовальников, наверное, увидел то, что хотел увидеть. И почему-то решил, что для него действия Садулаева — агрессивные. Прихватил за шею, бывает. Но здесь даже больше надо говорить о том, что арбитр не осознаёт, что он делает на поле. Когда уже показал красную в начале игры, надо понимать, что для второго удаления у этой же команды должно произойти что-то такое, чтобы выбора не было. Самое интересное, что VAR не мог позвать Целовальникова к монитору. Тот увидел бы то же самое и сказал бы: «Ну да, это красная карточка». Так что вопрос о нём как об арбитре. Не рано ли его завели в Премьер-Лигу?

Я думаю, Целовальникова мы увидим не скоро. Корень проблемы в том, что он не умеет думать о действиях на протяжении всей игры. Я увидел это. Неважно, какие команды — вывод один и тот же. Я считаю, что он не готов работать в РПЛ», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.