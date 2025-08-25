Скидки
Александр Гришин — о словах Акинфеева: для Игоря лучше счёт 0:0, а для ЦСКА — 5:4

Александр Гришин — о словах Акинфеева: для Игоря лучше счёт 0:0, а для ЦСКА — 5:4
Экс-полузащитник ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин высказался о словах голкипера армейцев Игоря Акинфеева об игре команды в обороне.

«У ЦСКА хорошая игра. Ещё видны наработки Николича, однако также заметны новые вкрапления Челестини: игра через фланги и быстрые атаки. Но и «Акрон» ничего не может противопоставить, кроме Дзюбы. Я даже не представляю, что тольяттинцы будут делать, если Артём не будет играть. Поэтому победа ЦСКА закономерна, в ней нет ничего удивительного. Армейцы по праву — лидеры РПЛ, как и «Краснодар».

Нет ничего страшного, что ЦСКА пропускает в каждом матче. Лучше пропускать и побеждать, чем играть «насухо» и вничью. Футбол — такая игра, где нужны очки. Слова Игоря Акинфеева в перерыве понятны: он не любит пропускать, ведь он — вратарь-спортсмен, у которого есть рекорды. Для Игоря лучше 0:0, а для ЦСКА — 5:4», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

