Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Рубин» — «Спартак»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Рафаэля Шафеева в матче 6-го тура РПЛ между «Рубином» и «Спартаком». Победу со счётом 2:0 праздновали красно-белые.

«Хорошая работа Шафеева, хотя игра повышенной сложности. И молодцы арбитры на VAR, которые не стали лезть туда, куда не надо. На 14-й минуте Шафеев верно не назначил 11-метровый в ворота «Рубина». Здесь спасают повторы: Маркиньос падал, но контакта я не увидел. И также правильно не назначил 11-метровый в ворота «Рубина» на 30-й минуте. Нормальный игровой эпизод.

Отмечу, что даже Станкович вёл себя спокойно. Помощники изредка подходили к резервному, что-то спрашивали. В идеале так и должно быть. Тренеры должны понимать, что когда они спокойны, то и на поле всё хорошо», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.