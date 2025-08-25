Дмитрий Сенников: Олейников может раскрыться в «Локомотиве», но с чем останутся «Крылья»?

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о возможном переходе нападающего Ивана Олейникова из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

«Олейников — хороший и перспективный футболист, он может раскрыться в «Локомотиве». Игрок с хорошим дриблингом и ударом поможет любой команде. Но с чем останутся «Крылья», если от них все будут уходить? Последнее поражение «Краснодару» со счётом 0:6 уже говорит о многом. Для «Локомотива» это хороший трансфер, для «Крыльев» — плохой», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее сообщалось, что Олейников пропустил последний матч «Крыльев Советов» в Мир РПЛ из-за того, что ведёт активные переговоры с «Локомотивом».