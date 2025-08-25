Скидки
Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Зенит» — «Динамо» Махачкала

Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Зенит» — «Динамо» Махачкала
Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Павла Кукуяна в матче 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и махачкалинским «Динамо» (4:0). Рефери назначил пенальти в ворота бело-голубых на 29-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мостовой – 29'     2:0 Мантуан – 35'     3:0 Горшков – 72'     4:0 Глушенков – 90'    

«На 25-й минуте Кукуян при подаче со штрафного должен был двинуться вперёд. Тогда он увидел бы, что следовало назначить 11-метровый в ворота «Динамо» за задержку. Но Кукуян остался в 4 м от радиуса и всей картины не увидел. Это проблема арбитра. В итоге его исправил VAR.

Верно отменили гол в ворота «Динамо» после 45-й минуты. Вратарь выпрыгнул, Соболев — тоже, но врезался в голкипера. Это площадь ворот, а значит — нарушение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

