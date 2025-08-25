Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Зенит» — «Динамо» Махачкала
Поделиться
Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Павла Кукуяна в матче 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и махачкалинским «Динамо» (4:0). Рефери назначил пенальти в ворота бело-голубых на 29-й минуте.
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мостовой – 29' 2:0 Мантуан – 35' 3:0 Горшков – 72' 4:0 Глушенков – 90'
«На 25-й минуте Кукуян при подаче со штрафного должен был двинуться вперёд. Тогда он увидел бы, что следовало назначить 11-метровый в ворота «Динамо» за задержку. Но Кукуян остался в 4 м от радиуса и всей картины не увидел. Это проблема арбитра. В итоге его исправил VAR.
Верно отменили гол в ворота «Динамо» после 45-й минуты. Вратарь выпрыгнул, Соболев — тоже, но врезался в голкипера. Это площадь ворот, а значит — нарушение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
Комментарии
- 25 августа 2025
-
21:30
-
21:30
-
21:26
-
21:20
-
21:15
-
21:02
-
20:55
-
20:50
-
20:47
-
20:35
-
20:30
-
20:30
-
20:18
-
20:15
-
19:58
-
19:58
-
19:57
-
19:53
-
19:46
-
19:40
-
19:33
-
19:25
-
19:17
-
19:10
-
19:00
-
18:58
-
18:56
-
18:48
-
18:45
-
18:35
-
18:33
-
18:30
-
18:22
-
18:15
-
18:04