Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Зенит» — «Динамо» Махачкала

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Павла Кукуяна в матче 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и махачкалинским «Динамо» (4:0). Рефери назначил пенальти в ворота бело-голубых на 29-й минуте.

«На 25-й минуте Кукуян при подаче со штрафного должен был двинуться вперёд. Тогда он увидел бы, что следовало назначить 11-метровый в ворота «Динамо» за задержку. Но Кукуян остался в 4 м от радиуса и всей картины не увидел. Это проблема арбитра. В итоге его исправил VAR.

Верно отменили гол в ворота «Динамо» после 45-й минуты. Вратарь выпрыгнул, Соболев — тоже, но врезался в голкипера. Это площадь ворот, а значит — нарушение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.