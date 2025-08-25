«Раньше такие моменты трактовали одинаково». Арбитр Федотов — о судействе в игре «Локо»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Сергея Чебана в матче 6-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом» (3:3). На 57-й минуте рефери назначил пенальти в ворота хозяев поля, за фол защитника Кристиана Рамиреса, после чего проигнорировал совет VAR удалить игрока.

«Ключевой момент — 52-я минута, когда произошло падение Роналдо в штрафной «Локомотива». Рамирес не пытался сыграть в мяч. Чебан верно назначил 11-метровый. С его позиции это могла быть жёлтая, но по картинке это красная за лишение явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч, так как футболист «Ростова» следующим касанием мог спокойно обрабатывать мяч и бить по воротам. Правильное решение принял VAR в лице Бобровского, но почему-то неправильное принял Чебан. Когда показывали крупный план, главный арбитр был недоволен, что его вообще позвали к монитору. Повторы ему показали правильные, но он остался при своём мнении. Ладно, допустим, арбитр так увидел. Но это ошибка в плане санкций, хоть первоначальное решение в виде 11-метрового и верное. Наверное, департаменту стоит задуматься, что что-то у них внутри происходит. Не первый случай, когда арбитр не исправляет ошибку после вмешательства VAR.

На 75-й минуте Чебан ошибочно не назначил 11-метровый в ворота «Локомотива» за фол на Мелёхине. И дело не в том, что игрок «Ростова» упал только через шаг, а в том, что наступ напрямую повлиял на то, что Мелёхин в итоге не завладел мячом. Ранее подобные моменты трактовали одинаково. И я не понимаю, что такого Чебан объяснил Бобровскому, после чего тот не позвал его к монитору. По мне, верное решение — 11-метровый», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.