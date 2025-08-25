Стало известно, готов ли «Атлетико» расстаться с полузащитником Конором Галлахером — Marca

Полузащитник «Атлетико» Мадрид Конор Галлахер привлёк внимание ряда клубов, но столичная команда считает хавбека важной частью своего проекта и не намерена с ним расставаться. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, «матрасники» верят в англичанина и ждут от него качественной игры в нынешнем сезоне. Ранее сообщалось, что Галлахером интересуется «Кристал Пэлас».

Галлахер является воспитанником «Челси», на взрослом уровне он находился в системе этого клуба с 2019 по 2024 год. В рамках аренды он также выступал за «Чарльтон Атлетик», «Суонси Сити», «Вест Бромвич» и «Кристал Пэлас». Цвета клуба из Мадрида англичанин защищает с 2024 года.