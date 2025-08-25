Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Динамо» — «Пари НН»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Владимира Москалёва в матче 6-го тура РПЛ между московским «Динамо» и нижегородским «Пари НН». Победу со счётом 3:0 праздновали бело-голубые.

«На 51-й минуте Москалёв правильно не назначил 11-метровый в ворота «Пари НН», потому что рука их игрока находилась близко к телу и была прижата — мяч в неё просто попал. Ничего сложного.

Также на 54-й минуте Москалёв правильно отменил гол в ворота «Пари НН» после просмотра повтора. Сложный момент — надо было понять, где находится рука. На повторе чётко показали, что она была отставлена в сторону», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.