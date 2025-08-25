Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Динамо» — «Пари НН»

Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Динамо» — «Пари НН»
Комментарии

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Владимира Москалёва в матче 6-го тура РПЛ между московским «Динамо» и нижегородским «Пари НН». Победу со счётом 3:0 праздновали бело-голубые.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Макаров – 16'     2:0 Фомин – 46'     3:0 Маричаль – 90+3'    

«На 51-й минуте Москалёв правильно не назначил 11-метровый в ворота «Пари НН», потому что рука их игрока находилась близко к телу и была прижата — мяч в неё просто попал. Ничего сложного.

Также на 54-й минуте Москалёв правильно отменил гол в ворота «Пари НН» после просмотра повтора. Сложный момент — надо было понять, где находится рука. На повторе чётко показали, что она была отставлена в сторону», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
«Этот арбитр не готов работать в РПЛ». Разбор судейства в 6-м туре
Эксклюзив
«Этот арбитр не готов работать в РПЛ». Разбор судейства в 6-м туре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android