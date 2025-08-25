Опубликован расширенный состав молодёжной сборной России на матчи с Саудовской Аравией

Стал известен расширенный состав молодёжной сборной России на два товарищеских матча с командой Саудовской Аравии U-23. Эти игры состоятся 5 и 8 сентября в Химках на стадионе «Родина».

Вратари

Александр Дёгтев («Сочи»), Даниил Голиков («Краснодар»), Михаил Цулая («Арсенал» Тула), Даниил Веселов («Локомотив» Москва).

Защитники

Джамалудин Абдулкадыров, Михаил Рядно, Матвей Лукин (все — ЦСКА Москва), Ярослав Крашевский, Максим Шнапцев (оба — «Пари НН» Нижний Новгород), Илья Рожков («Рубин» Казань), Илья Кирш («Черноморец» Новороссийск), Матвей Бардачев («Урал» Екатеринбург), Иван Лепский («Крылья Советов» Самара), Егор Погостнов («Локомотив» Москва), Никита Лобов («Зенит» Санкт-Петербург), Станислав Бессмертный («Родина» Москва), Вадим Чурилов («Торпедо» Москва).

Полузащитники

Данила Годяев, Никита Салтыков (оба — «Локомотив» Москва), Виктор Окишор, Денис Боков (оба — «Динамо» Москва), Руслан Чобанов («Динамо» Минск, Беларусь), Дмитрий Васильев («Сочи»), Даниил Шанталий («Ростов» Ростов-на-Дону), Даниил Зорин («Спартак» Москва), Кирилл Столбов («Зенит» Санкт-Петербург), Данила Козлов («Краснодар»), Илья Родионов («Черноморец» Новороссийск), Кирилл Глебов (ЦСКА Москва), Дмитрий Пестряков («Акрон» Тольятти), Илья Ишков («Урал» Екатеринбург), Игорь Дмитриев («Спартак» Москва), Вадим Раков («Крылья Советов» Самара).

Нападающие

Даниил Моторин («КАМАЗ» Набережные Челны), Константин Дорофеев («Атырау», Казахстан), Александр Чупаёв («Торпедо» Москва), Антон Шамонин («Ростов» Ростов-на-Дону).