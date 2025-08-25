Скидки
Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 25 августа

Сегодня, 25 августа, состоялись два матча в 6-м туре Лиги PARI сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Первой лиги 25 августа:

«Урал» — «Волга» Ульяновск — 4:0;
«Ротор» — «Торпедо» Москва — 3:0.

По итогам игрового дня перове место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Факел». У воронежцев 18 набранных очков в шести встречах. На второй строчке располагается «Урал», у которого 15 очков при том же количестве игр. На третьем и четвёртом месте в зоне переходных матчей находятся «КАМАЗ» и «Спартак» Кострома, набравшие по 14 очков в стартовых шести турах.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
