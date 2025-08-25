Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Краснодара» с «Крыльями Советов»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Егора Егорова в матче 6-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Краснодаром». Встреча завершилась разгромной победой действующих чемпионов страны со счётом 6:0. Второй гол в игре был забит полузащитником Эдуардом Сперцяном на 12-й минуте с пенальти.

«На девятой минуте Егоров самостоятельно не назначил 11-метровый в ворота «Крыльев Советов», когда Песьяков кулаком попал по голове Сперцяну. Кто-то считает, что вратарь ударил соперника, кто-то — что сыграл в мяч. Момент показали криво. Скорее всего, у VAR есть дополнительные ракурсы. Главное, что они показали контакт руки и головы. Всё остальное не даёт доказательств, что Песьяков нарушал правила. Единственная претензия к Егорову: следовало показать жёлтую за грубую игру. Тогда бы вопросов не было. Это именно грубая игра, а не фол по неосторожности», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.