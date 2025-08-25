Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Булыкин: «Краснодар» нашёл свою игру и поймал кураж

Дмитрий Булыкин: «Краснодар» нашёл свою игру и поймал кураж
Комментарии

Экс-форвард «Байера» Дмитрий Булыкин оценил старт «Краснодара» в сезоне-2025/2026. На данный момент команда возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона чемпионата России.

«Краснодар» нашёл свою игру и поймал кураж. Футболисты команды показывают хороший футбол, начали забивать и увереннее себя чувствовать. Неудачные результаты на старте сезона — это нормально, ведь у многих не всё получается. Главный вопрос — как игроки реагируют на проблемы? Как мы видим, «Краснодар» отреагировал адекватно и вернулся на первое место в РПЛ. «Быки» исправили ситуацию, теперь это должны сделать «Зенит», «Спартак» и «Динамо», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Сперцян стал первым в «Краснодаре» по результативным действиям в РПЛ за всю историю клуба
Истории
Сперцян стал первым в «Краснодаре» по результативным действиям в РПЛ за всю историю клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android