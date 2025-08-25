Дмитрий Булыкин: «Краснодар» нашёл свою игру и поймал кураж

Экс-форвард «Байера» Дмитрий Булыкин оценил старт «Краснодара» в сезоне-2025/2026. На данный момент команда возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона чемпионата России.

«Краснодар» нашёл свою игру и поймал кураж. Футболисты команды показывают хороший футбол, начали забивать и увереннее себя чувствовать. Неудачные результаты на старте сезона — это нормально, ведь у многих не всё получается. Главный вопрос — как игроки реагируют на проблемы? Как мы видим, «Краснодар» отреагировал адекватно и вернулся на первое место в РПЛ. «Быки» исправили ситуацию, теперь это должны сделать «Зенит», «Спартак» и «Динамо», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.