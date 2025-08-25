«Торпедо» разгромно уступило «Ротору» в 6-м туре Первой лиги и опустилось в зону вылета

Завершился матч 6-го тура Лиги PARI между «Ротором» и московским «Торпедо». Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Галимов из Екатеринбурга. Победу со счётом 3:0 одержали хозяева поля.

На 33-й минуте счёт в матче открыл полузащитник Илья Сафронов. На 59-й минуте хавбек волгоградской команды Артём Симонян удвоил преимущество хозяев поля. На 87-й минуте вышедший на замену Дмитрий Сасин довёл счёт до крупного.

Победа позволила «Ротору» довести количество набранных в сезоне очков до 11. Команда занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги по итогам шести туров. Московское «Торпедо» опустилось в зону вылета и занимает 16-е место. У команды четыре набранных очка.