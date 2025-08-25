Арбитр Федотов высказался о судействе Казарцева в матче ЦСКА — «Акрон»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Василия Казарцева в матче 6-го тура РПЛ между ЦСКА и «Акроном» (3:1). На 58-й минуте рефери назначил пенальти в ворота гостей. Удар реализовал полузащитник Иван Обляков.

«Сложный момент для Казарцева на 58-й минуте. Он увидел руку игрока «Акрона» в штрафной площади, позиция была хорошая. Сильное решение. Молодец, что увидел и назначил 11-метровый. А в остальном игра простая», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После шести туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко. «Акрон» с шестью очками располагается на 12-й строчке в таблице.