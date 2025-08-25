Арбитр Федотов высказался о судействе Казарцева в матче ЦСКА — «Акрон»
Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Василия Казарцева в матче 6-го тура РПЛ между ЦСКА и «Акроном» (3:1). На 58-й минуте рефери назначил пенальти в ворота гостей. Удар реализовал полузащитник Иван Обляков.
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Алвес – 6' 2:0 Глебов – 19' 2:1 Дзюба – 34' 3:1 Обляков – 59'
«Сложный момент для Казарцева на 58-й минуте. Он увидел руку игрока «Акрона» в штрафной площади, позиция была хорошая. Сильное решение. Молодец, что увидел и назначил 11-метровый. А в остальном игра простая», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
После шести туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко. «Акрон» с шестью очками располагается на 12-й строчке в таблице.
