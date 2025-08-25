Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сенников: Тикнизяна не продали, а он перестал играть. Так могло быть и с Самошниковым

Сенников: Тикнизяна не продали, а он перестал играть. Так могло быть и с Самошниковым
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил переход защитника Ильи Самошникова из стана красно-зелёных в «Спартак».

«Самошников может играть и в обороне, и в атакующих действиях хорош, ауты далеко бросает. Конечно, он был бы полезен для «Локомотива». Но «Спартак» предложил хорошие деньги, зачем отказываться? В клубе есть похожие футболисты, такого же плана. Они, может и не сразу, но способны заменить Самошникова и исполнить его роль. Те же приобретения Руденко и Бакаева помогут в этом плане, Рамирес должен адаптироваться. Есть Пиняев.

Уход Самошникова в «Спартак» не такая существенная потеря для «Локо». Если уйдёт Батраков, Воробьёв или Баринов — да. А Самошникова надо было продавать, раз получили хорошее предложение. В «Локомотиве» полно людей, которые могут быть не хуже. Может, он и в состав перестал бы попадать. Мы помним ситуацию с Тикнизяном: его вовремя не продали в «Зенит», а потом он совсем перестал играть. С Самошниковым могло быть то же самое», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Илья Самошников рассказал о ходе адаптации после трансфера в «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android