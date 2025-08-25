Сенников: Тикнизяна не продали, а он перестал играть. Так могло быть и с Самошниковым

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил переход защитника Ильи Самошникова из стана красно-зелёных в «Спартак».

«Самошников может играть и в обороне, и в атакующих действиях хорош, ауты далеко бросает. Конечно, он был бы полезен для «Локомотива». Но «Спартак» предложил хорошие деньги, зачем отказываться? В клубе есть похожие футболисты, такого же плана. Они, может и не сразу, но способны заменить Самошникова и исполнить его роль. Те же приобретения Руденко и Бакаева помогут в этом плане, Рамирес должен адаптироваться. Есть Пиняев.

Уход Самошникова в «Спартак» не такая существенная потеря для «Локо». Если уйдёт Батраков, Воробьёв или Баринов — да. А Самошникова надо было продавать, раз получили хорошее предложение. В «Локомотиве» полно людей, которые могут быть не хуже. Может, он и в состав перестал бы попадать. Мы помним ситуацию с Тикнизяном: его вовремя не продали в «Зенит», а потом он совсем перестал играть. С Самошниковым могло быть то же самое», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.