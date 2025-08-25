Скидки
Первая лига — 2025/2026: результаты матчей 6-го тура и турнирная таблица

Первая лига — 2025/2026: результаты матчей 6-го тура и турнирная таблица
Сегодня, 25 августа, завершился 6-й тур Лиги PARI сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

23 августа, суббота:

«Челябинск» — «Сокол» — 3:1;
«Шинник» — «Родина» — 1:1;
«КАМАЗ» — «Уфа» — 3:1;
«Черноморец» — «Енисей» — 0:2.

24 августа, воскресенье:

«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кострома — 1:2;
«Факел» — «Нефтехимик» — 1:0;
«Чайка» — «Арсенал» Тула — 0:3.

25 августа, понедельник:

«Урал» — «Волга» Ульяновск — 4:0;
«Ротор» — «Торпедо» Москва — 3:0.

По итогам 6-го тура первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Факел». У воронежцев 18 набранных очков в шести встречах. На второй строчке располагается «Урал», у которого 15 очков при том же количестве игр. На третьем и четвёртом месте в зоне переходных матчей находятся «КАМАЗ» и «Спартак» Кострома, набравшие по 13 очков в стартовых шести турах.

Топ-матчи вторника: Кубок России, Лига чемпионов, хоккей и US Open
