Дуглас Сантос и Луис Энрике вызваны в сборную Бразилии, Неймар — вне состава

Опубликована заявка сборной Бразилии по футболу на сентябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2026.

Вратари

Алисон Бекер («Ливерпуль»), Бенто («Аль-Наср»), Уго Ногейра («Коринтианс»).

Защитники

Уэсли Франса («Рома»), Вандерсон («Монако»), Алекс Сандро («Фламенго»), Каю Энрике («Монако»), Дуглас Сантос («Зенит»), Габриэл Магальяйнс («Арсенал»), Маркиньос («ПСЖ»), Алешандро («Лилль»), Фабрисио Бруно («Фламенго»).

Полузащитники

Андрей Сантос («Страсбург»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл Юнайтед»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Жоэлинтон («Ньюкасл Юнайтед»), Лукас Пакета («Вест Хэм Юнайтед»).

Нападающие

Эстевао Виллиан («Челси»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Кайо Жорже («Крузейро»), Луис Энрике («Зенит»), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»), Рафинья («Барселона»), Ришарлисон («Тоттенхэм Хотспур»), Жуан Педро («Челси»).

Сборная Бразилии в рамках отбора на мировое первенство сыграет с Чили 5 сентября и с Боливией 10 сентября.

Стоит отметить, что защитник «Зенита» Дуглас Сантос, который ранее получил гражданство РФ, снова станет легионером в Мир РПЛ, если сыграет за «селесао».

