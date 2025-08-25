Максим Деменко: не вижу никаких проблем у «Краснодара», если Сперцян покинет команду

Экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко высказался о возможном уходе капитана «горожан» Эдуарда Сперцяна. Ранее сообщалось, что интерес к футболисту чёрно-зелёных проявляет английский «Саутгемптон».

«Думаю, что агенты Сперцяна сейчас ищут для него варианты в европейском футболе. Мне кажется, что Эдик покинет «Краснодар» этим летом. Однако возникает вопрос: куда? Честно говоря, не вижу никаких проблем у «Краснодара», если Сперцян покинет команду. Лидеры приходят и уходят. Не думаю, что с его уходом изменится метаморфоза игры команды. Если бы в одно трансферное окно ушли Сперцян и Кордоба, это было бы проблемой для клуба», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» набрал 15 очков в шести матчах на старте сезона-2025/2026 и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от ЦСКА и «Локомотива» составляет одно очко. В 7-м туре «быки» сыграют на выезде с ЦСКА. Матч запланирован на воскресенье, 31 августа.