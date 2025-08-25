Скидки
Главная Футбол Новости

И. Федотов — о пенальти «Балтики»: в таких случаях надо исходить из того, что судья прав

И. Федотов — о пенальти «Балтики»: в таких случаях надо исходить из того, что судья прав
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Антона Фролова в матче 6-го тура РПЛ между «Сочи» и «Балтикой» (0:2). Победный гол забил форвард калининградцев Брайан Хиль ударом с пенальти на 29-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 29'     0:2 Петров – 51'    

«На первой минуте Фролов не показал жёлтую игроку «Балтики». Пограничный момент, но всё же жёлтая. Не было амплитуды, акцентированного удара. Да, выставил локоть, контакт был, но это не красная.

На четвёртой минуте не показал жёлтую футболисту «Балтики» за грубую игру. Но тут ответственен резервный арбитр Сафьян, который всё видел, но не отреагировал. Почему — вопрос.

Ключевой момент — 11-метровый в ворота «Сочи» на 26-й минуте. Учитывая повторы в трансляции и позицию Фролова, я не могу сказать, что он ошибся. VAR проверял момент. Возможно, были другие камеры, где они увидели контакт на линии. В этой ситуации следует просто поддержать Фролова, потому что позиция у него была хорошая, а других повторов, по которым понятно, что он ошибся, не было. В таких случаях надо исходить из того, что арбитр прав. Это надо понимать всем любителям футбола.

На 86-й минуте не показал жёлтую игроку «Балтики» Муриду за срыв перспективной атаки. Единственное, что не понравилось: все отрицательные эпизоды с жёлтыми — в пользу «Балтики». Это требует анализа. А в остальном нормально», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

