Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вильмар Барриос хочет покинуть «Зенит» и предложил себя клубу из Колумбии — El Deportivo

Вильмар Барриос хочет покинуть «Зенит» и предложил себя клубу из Колумбии — El Deportivo
Комментарии

Колумбийский полузащитник Вильмар Барриос хочет уйти из «Зенита» и вернуться на родину. Об этом сообщает издание El Deportivo. По данным источника, футболист сам предложил свои услуги клубу «Атлетико Насьональ».

Сообщается, что южноамериканская команда может позволить себе переход игрока только в случае, если квалифицируется в Кубок Либертадорес — 2026. В такой ситуации трансфер оправдает финансовые затраты. Отмечается, что одним из вариантов сделки может стать аренда.

Вильмар Барриос выступает за «Зенит» с февраля 2019 года. Сине-бело-голубые приобрели опорника у аргентинского «Бока Хуниорс» за € 15 млн. Действующий контракт 31-летнего игрока с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2027 года.

Материалы по теме
Продажи «Зенита» и «Интера», новый вратарь для «МЮ». Трансферы и слухи дня
Продажи «Зенита» и «Интера», новый вратарь для «МЮ». Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android