Вильмар Барриос хочет покинуть «Зенит» и предложил себя клубу из Колумбии — El Deportivo

Колумбийский полузащитник Вильмар Барриос хочет уйти из «Зенита» и вернуться на родину. Об этом сообщает издание El Deportivo. По данным источника, футболист сам предложил свои услуги клубу «Атлетико Насьональ».

Сообщается, что южноамериканская команда может позволить себе переход игрока только в случае, если квалифицируется в Кубок Либертадорес — 2026. В такой ситуации трансфер оправдает финансовые затраты. Отмечается, что одним из вариантов сделки может стать аренда.

Вильмар Барриос выступает за «Зенит» с февраля 2019 года. Сине-бело-голубые приобрели опорника у аргентинского «Бока Хуниорс» за € 15 млн. Действующий контракт 31-летнего игрока с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2027 года.