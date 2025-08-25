Сотрудники «Химок» обратились в Госдуму РФ по поводу долгов по зарплатам — источник

Бывшие работники ныне ликвидированного клуба «Химки» обратились в Государственную Думу России по поводу невыплаты заработной платы. Об этом сообщает издание «РБ Спорт». Ранее экс-сотрудники подмосковной команды обращались с данной проблемой к руководству РФС и РПЛ.

Напомним, «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, но были отстранены от участия в новом розыгрыше турнира. Команда не прошла лицензирование из-за финансовых проблем.

18 июня 2025 года пресс-служба «Химок» объявила о «приостановке деятельности футбольного клуба в его текущем виде». По данным СМИ, у красно-чёрных остались задолженности по зарплате перед экс-футболистами и другими работниками.