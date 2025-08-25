Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сотрудники «Химок» обратились в Госдуму РФ по поводу долгов по зарплатам — источник

Сотрудники «Химок» обратились в Госдуму РФ по поводу долгов по зарплатам — источник
Комментарии

Бывшие работники ныне ликвидированного клуба «Химки» обратились в Государственную Думу России по поводу невыплаты заработной платы. Об этом сообщает издание «РБ Спорт». Ранее экс-сотрудники подмосковной команды обращались с данной проблемой к руководству РФС и РПЛ.

Напомним, «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, но были отстранены от участия в новом розыгрыше турнира. Команда не прошла лицензирование из-за финансовых проблем.

18 июня 2025 года пресс-служба «Химок» объявила о «приостановке деятельности футбольного клуба в его текущем виде». По данным СМИ, у красно-чёрных остались задолженности по зарплате перед экс-футболистами и другими работниками.

Материалы по теме
Как по-разному новички РПЛ начали сезон! «Балтика» близка к рекорду, «Сочи» — к катастрофе
Как по-разному новички РПЛ начали сезон! «Балтика» близка к рекорду, «Сочи» — к катастрофе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android