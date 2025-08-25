«Атлетик» минимально переиграл «Райо Вальекано» в матче Ла Лиги

Завершён матч 2-го тура Ла Лиги между «Атлетиком» из Бильбао и «Райо Вальекано» из Мадрида. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из Страны Басков. Игра состоялась на стадионе «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао). В качестве главного арбитра выступил Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте).

На 66-й минуте Ойан Сансет реализовал пенальти, забив единственный гол в этом матче.

После этой игры «Атлетик» с шестью очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства, «Райо Вальекано» находится на восьмом месте с тремя очками.

В следующем туре «Атлетик» сыграет в гостях с «Бетисом» 31 августа, «Райо Вальекано» в тот же день примет на своём поле «Барселону».