Атлетик Б — Райо Вальекано, результат матча 25 августа 2025, счет 1:0, 2-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Атлетик» минимально переиграл «Райо Вальекано» в матче Ла Лиги
Комментарии

Завершён матч 2-го тура Ла Лиги между «Атлетиком» из Бильбао и «Райо Вальекано» из Мадрида. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из Страны Басков. Игра состоялась на стадионе «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао). В качестве главного арбитра выступил Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте).

Испания — Примера . 2-й тур
25 августа 2025, понедельник. 20:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
1 : 0
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Сансет – 66'    

На 66-й минуте Ойан Сансет реализовал пенальти, забив единственный гол в этом матче.

После этой игры «Атлетик» с шестью очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства, «Райо Вальекано» находится на восьмом месте с тремя очками.

В следующем туре «Атлетик» сыграет в гостях с «Бетисом» 31 августа, «Райо Вальекано» в тот же день примет на своём поле «Барселону».

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
