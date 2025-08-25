Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Тренер «Ротора» Бояринцев станцевал после третьего гола в ворота «Торпедо»

Главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев оригинально отпраздновал третий гол своей команды в ворота московского «Торпедо» в матче 6-го тура Лиги PARI. Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Галимов из Екатеринбурга. Победу со счётом 3:0 одержали хозяева поля.

На 87-й минуте вышедший на замену Дмитрий Сасин довёл счёт до крупного. Ранее голы оформили полузащитники Илья Сафронов и Артём Симонян.

Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть его можно в телеграм-канале Лиги PARI.

Победа позволила «Ротору» довести количество набранных в сезоне очков до 11. Команда занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги по итогам шести туров. Московское «Торпедо» опустилось в зону вылета и занимает 16-е место. У команды четыре набранных очка.