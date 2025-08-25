Карло Анчелотти: хочу познакомиться с теми игроками, кто может помочь сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал подбор игроков на сентябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2026 с командами Чили и Боливии.

«Этот список немного изменился по сравнению с первым вызовом. У нас нет таких игроков, как Карлос Аугусто, Бералдо, Лео Ортис, Данило, Андреас Перейра, Жерсон, Эдерсон, Антони и Винисиус, потому что моя идея — познакомиться с новыми игроками, которых я не очень хорошо знаю.

Я хочу познакомиться с теми, кто может помочь команде добиться успеха. Те игроки, которых не оказалось в составе, очень хорошо проявили себя в рамках предыдущего сбора, и я хочу поблагодарить каждого из них за это», — приводит слова Анчелотти ESPN.