Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карло Анчелотти: хочу познакомиться с теми игроками, кто может помочь сборной Бразилии

Карло Анчелотти: хочу познакомиться с теми игроками, кто может помочь сборной Бразилии
Комментарии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал подбор игроков на сентябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2026 с командами Чили и Боливии.

«Этот список немного изменился по сравнению с первым вызовом. У нас нет таких игроков, как Карлос Аугусто, Бералдо, Лео Ортис, Данило, Андреас Перейра, Жерсон, Эдерсон, Антони и Винисиус, потому что моя идея — познакомиться с новыми игроками, которых я не очень хорошо знаю.

Я хочу познакомиться с теми, кто может помочь команде добиться успеха. Те игроки, которых не оказалось в составе, очень хорошо проявили себя в рамках предыдущего сбора, и я хочу поблагодарить каждого из них за это», — приводит слова Анчелотти ESPN.

Материалы по теме
Официально
Дуглас Сантос и Луис Энрике вызваны в сборную Бразилии, Неймар — вне состава
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android