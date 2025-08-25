Скидки
Маттео Моретто назвал сумму, за которую Себальос может перебраться из «Реала» в «Марсель»

Французский «Марсель» заинтересован в переходе полузащитника мадридского «Реала» Даниеля Себальоса. Как сообщает журналист Маттео Моретто в соцсети X, переговоры между клубами начнутся в ближайшее время.

По данным источника, сумма, которую «Марсель» готов предложить «королевскому клубу» за испанского полузащитника, находится в диапазоне от € 10 до € 15 млн. Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что сделка может быть заключена на условиях аренды с опцией выкупа.

Даниель Себальос выступает за мадридский «Реал» с июля 2017 года. С лета 2019 по лето 2021 года полузащитник выступал в аренде за лондонский «Арсенал».

