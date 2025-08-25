Скидки
Анчелотти объяснил, почему Неймар не получил вызов в сборную Бразилии на матчи в сентябре

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти ответил, почему не включил нападающего «Сантоса» Неймара в заявку «селесао» на ближайшие матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2026 с командами Чили и Боливии.

«Неймар не вошёл в заявку, потому что на прошлой неделе у него возникла небольшая проблема, но ему не требуется проходить обследование. Все знают Неймара, сборную и бразильских болельщиков. Неймар, как и все остальные, должен набрать хорошую физическую форму, чтобы быть в команде и помочь ей добиться успеха и постараться показать всё, на что она способна на чемпионате мира», — приводит слова Анчелотти ESPN.

Дуглас Сантос и Луис Энрике вызваны в сборную Бразилии, Неймар — вне состава
