Английская Премьер-лига — 2025/2026: результаты матчей 2-го тура и турнирная таблица

Английская Премьер-лига — 2025/2026: результаты матчей 2-го тура и турнирная таблица
Комментарии

В понедельник, 25 августа, завершился 2-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

22 августа, пятница:

«Вест Хэм Юнайтед» — «Челси» — 1:5.

23 августа, суббота:

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» — 0:2;
«Борнмут» — «Вулверхэмптон» — 1:0;
«Брентфорд» — «Астон Вилла» — 1:0;
«Бёрнли» — «Сандерленд» — 2:0;
«Арсенал» — «Лидс Юнайтед» — 5:0.

24 августа, воскресенье:

«Эвертон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 2:0;
«Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест» — 1:1;
«Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1.

25 августа, понедельник:

«Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль» — 2:3.

После двух туров в тройке лидеров АПЛ идут «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», набравшие по шесть очков. В зоне вылета располагаются проигравшие оба матча «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон», а также «Брайтон», у которого одно очко.

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
