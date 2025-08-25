Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карло Анчелотти назвал цели сборной Бразилии в ближайших матчах

Карло Анчелотти назвал цели сборной Бразилии в ближайших матчах
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал о целях своей команды в ближайших матчах.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 17-й тур
05 сентября 2025, пятница. 03:30 МСК
Бразилия
Не начался
Чили
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У нас впереди две заключительные отборочные игры, нам нужно хорошо завершить этот этап. Я доволен двумя последними матчами, но прежде всего — позитивной атмосферой в команде, и мы должны воспользоваться этими играми с Чили и Боливией, чтобы поддерживать позитивную атмосферу — это очень важно для подготовки к чемпионату мира.

В следующих контрольных матчах, которые пройдут в октябре, ноябре и марте, наша цель — получше узнать футболистов. К счастью, у Бразилии есть очень хорошие игроки по всему миру. Собрать новый состав будет непросто, но мы должны воспользоваться предстоящими играми. У нас будет 10 месяцев, чтобы подготовить окончательный состав для успешного выступления на чемпионате мира», — приводит слова Анчелотти ESPN.

Материалы по теме
Официально
Дуглас Сантос и Луис Энрике вызваны в сборную Бразилии, Неймар — вне состава
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android