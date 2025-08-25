Карло Анчелотти назвал цели сборной Бразилии в ближайших матчах

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал о целях своей команды в ближайших матчах.

«У нас впереди две заключительные отборочные игры, нам нужно хорошо завершить этот этап. Я доволен двумя последними матчами, но прежде всего — позитивной атмосферой в команде, и мы должны воспользоваться этими играми с Чили и Боливией, чтобы поддерживать позитивную атмосферу — это очень важно для подготовки к чемпионату мира.

В следующих контрольных матчах, которые пройдут в октябре, ноябре и марте, наша цель — получше узнать футболистов. К счастью, у Бразилии есть очень хорошие игроки по всему миру. Собрать новый состав будет непросто, но мы должны воспользоваться предстоящими играми. У нас будет 10 месяцев, чтобы подготовить окончательный состав для успешного выступления на чемпионате мира», — приводит слова Анчелотти ESPN.