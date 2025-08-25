«Интер» забил пять безответных голов в ворота «Торино», Тюрам оформил дубль

Окончен матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Интер» (Милан) и «Торино» (Турин). Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца», (Милан). В качестве главного арбитра этой встречи выступил Федерико Ла Пенна (Рим).

Алессандро Бастони открыл счёт на 18-й минуте и вывел хозяев поля вперёд, Маркус Тюрам забил второй гол команды на 36-й минуте. Лаутаро Мартинес на 52-й минуте увеличил разрыв в счёте, на 62-й минуте Тюрам оформил дубль, а на 72-й минуте отличился Анж-Йоан Бонни.

В следующем туре «Интер» на своём поле примет «Удинезе» 31 августа, «Торино» в тот же день дома сыграет с «Фиорентиной».