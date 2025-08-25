«Интер» забил пять безответных голов в ворота «Торино», Тюрам оформил дубль
Окончен матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Интер» (Милан) и «Торино» (Турин). Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца», (Милан). В качестве главного арбитра этой встречи выступил Федерико Ла Пенна (Рим).
Италия — Серия А . 1-й тур
25 августа 2025, понедельник. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
5 : 0
Торино
Турин
1:0 Бастони – 18' 2:0 Тюрам – 36' 3:0 Мартинес – 52' 4:0 Тюрам – 62' 5:0 Бонни – 72'
Алессандро Бастони открыл счёт на 18-й минуте и вывел хозяев поля вперёд, Маркус Тюрам забил второй гол команды на 36-й минуте. Лаутаро Мартинес на 52-й минуте увеличил разрыв в счёте, на 62-й минуте Тюрам оформил дубль, а на 72-й минуте отличился Анж-Йоан Бонни.
В следующем туре «Интер» на своём поле примет «Удинезе» 31 августа, «Торино» в тот же день дома сыграет с «Фиорентиной».
