Интер — Торино, результат матча 25 августа 2025, счет 5:0, 1-й тур Серии А 2025/2026

«Интер» забил пять безответных голов в ворота «Торино», Тюрам оформил дубль
Комментарии

Окончен матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Интер» (Милан) и «Торино» (Турин). Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца», (Милан). В качестве главного арбитра этой встречи выступил Федерико Ла Пенна (Рим).

Италия — Серия А . 1-й тур
25 августа 2025, понедельник. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
5 : 0
Торино
Турин
1:0 Бастони – 18'     2:0 Тюрам – 36'     3:0 Мартинес – 52'     4:0 Тюрам – 62'     5:0 Бонни – 72'    

Алессандро Бастони открыл счёт на 18-й минуте и вывел хозяев поля вперёд, Маркус Тюрам забил второй гол команды на 36-й минуте. Лаутаро Мартинес на 52-й минуте увеличил разрыв в счёте, на 62-й минуте Тюрам оформил дубль, а на 72-й минуте отличился Анж-Йоан Бонни.

В следующем туре «Интер» на своём поле примет «Удинезе» 31 августа, «Торино» в тот же день дома сыграет с «Фиорентиной».

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
«Ювентус» в меньшинстве одолел «Парму» с голами Дэвида и Влаховича в 1-м туре Серии А
