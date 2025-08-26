«Ливерпуль» вырвал победу у «Ньюкасла» благодаря голу 16-летнего Нгумохи на 90+10-й минуте

Завершился матч 2-го тура английской Премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Ливерпулем». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Саймон Хупер. Победу со счётом 3:2 праздновали действующие чемпионы Англии.

На 35-й минуте полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх открыл счёт в матче. На 45+3-й минуте вингер «Ньюкасла» Энтони Гордон получил прямую красную карточку за грубый подкат. На 46-й минуте французский нападающий Уго Экитике удвоил преимущество «Ливерпуля». На 57-й минуте полузащитник хозяев Бруно Гимарайнс отыграл один мяч. На 88-й минуте форвард Уильям Осула сравнял счёт. На 90+10-й минуте 16-летний нападающий Рио Нгумоха с передачи египтянина Мохамеда Салаха принёс «Ливерпулю» победу.

После двух туров в тройке лидеров АПЛ идут «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», набравшие по шесть очков. В зоне вылета располагаются проигравшие оба матча «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон», а также «Брайтон», у которого одно очко.