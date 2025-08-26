Скидки
Ньюкасл — Ливерпуль результат матча 25 августа 2025, счет 2:3, 2-й тур АПЛ 2025/2026

«Ливерпуль» вырвал победу у «Ньюкасла» благодаря голу 16-летнего Нгумохи на 90+10-й минуте
Завершился матч 2-го тура английской Премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Ливерпулем». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Саймон Хупер. Победу со счётом 3:2 праздновали действующие чемпионы Англии.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
25 августа 2025, понедельник. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Гравенберх – 35'     0:2 Экитике – 46'     1:2 Гимарайнс – 57'     2:2 Осула – 88'     2:3 Нгумоха – 90+10'    
Удаления: Гордон – 45+3' / нет

На 35-й минуте полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх открыл счёт в матче. На 45+3-й минуте вингер «Ньюкасла» Энтони Гордон получил прямую красную карточку за грубый подкат. На 46-й минуте французский нападающий Уго Экитике удвоил преимущество «Ливерпуля». На 57-й минуте полузащитник хозяев Бруно Гимарайнс отыграл один мяч. На 88-й минуте форвард Уильям Осула сравнял счёт. На 90+10-й минуте 16-летний нападающий Рио Нгумоха с передачи египтянина Мохамеда Салаха принёс «Ливерпулю» победу.

После двух туров в тройке лидеров АПЛ идут «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», набравшие по шесть очков. В зоне вылета располагаются проигравшие оба матча «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон», а также «Брайтон», у которого одно очко.

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
