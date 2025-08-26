Чемпионат Италии — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 1-го тура и турнирная таблица

Вчера, 25 августа, завершился 1-й тур чемпионата Италии сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

23 августа

«Дженоа» — «Лечче» — 0:0;

«Сассуоло» — «Наполи» — 0:2;

«Рома» — «Болонья» — 1:0;

«Милан» — «Кремонезе» — 1:2.

24 августа

«Комо» — «Лацио» — 2:0;

«Кальяри» — «Фиорентина» — 1:1;

«Аталанта» — «Пиза» — 1:1;

«Ювентус» — «Парма» — 2:0.

25 августа

«Удинезе» — «Верона» — 1:1;

«Интер» — «Торино» — 5:0.

По итогам 1-го тура три очка заработали «Интер», «Наполи», «Комо», «Ювентус», «Кремонезе» и «Рома». По одному очку в активе у «Фиорентины», «Пизы», «Вероны», «Аталанты», «Кальяри», «Удинезе», «Дженоа» и «Лечче». Без набранных очков остались «Милан», «Болонья», «Лацио», «Парма», «Сассуоло» и «Торино».