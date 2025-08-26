Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» готов продать Доннарумму за € 30 млн, названо условие для ухода в «Манчестер Сити»

«ПСЖ» готов продать Доннарумму за € 30 млн, названо условие для ухода в «Манчестер Сити»
Комментарии

Французский «ПСЖ» готов принять предложение в размере € 30 млн за голкипера Джанлуиджи Доннарумму. Как сообщает журналист Фабрис Хокинс в соцсети X, парижане хотят расстаться с вратарём, а сам итальянец желает присоединиться к «Манчестер Сити».

По данным источника, принципиальное соглашение между Доннаруммой и английским клубом уже достигнуто. Сообщается, что трансфер зависит от возможного ухода из «Манчестер Сити» бразильского голкипера Эдерсона, по которому ведутся переговоры с «Галатасараем».

Джанлуиджи Доннарумма перебрался в «ПСЖ» из «Милана» в статусе свободного агента летом 2021 года. Контракт итальянца с чемпионами Франции истекает через год, а договорённость по продлению соглашения достигнута не была.

Материалы по теме
Продажи «Зенита» и «Интера», новый вратарь для «МЮ». Трансферы и слухи дня
Продажи «Зенита» и «Интера», новый вратарь для «МЮ». Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android