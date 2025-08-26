«ПСЖ» готов продать Доннарумму за € 30 млн, названо условие для ухода в «Манчестер Сити»

Французский «ПСЖ» готов принять предложение в размере € 30 млн за голкипера Джанлуиджи Доннарумму. Как сообщает журналист Фабрис Хокинс в соцсети X, парижане хотят расстаться с вратарём, а сам итальянец желает присоединиться к «Манчестер Сити».

По данным источника, принципиальное соглашение между Доннаруммой и английским клубом уже достигнуто. Сообщается, что трансфер зависит от возможного ухода из «Манчестер Сити» бразильского голкипера Эдерсона, по которому ведутся переговоры с «Галатасараем».

Джанлуиджи Доннарумма перебрался в «ПСЖ» из «Милана» в статусе свободного агента летом 2021 года. Контракт итальянца с чемпионами Франции истекает через год, а договорённость по продлению соглашения достигнута не была.