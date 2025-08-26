Дубль Лисо помог «Хетафе» переиграть «Севилью» в матче Ла Лиги

Завершён матч 2-го тура Ла Лиги, в котором встретились «Севилья» и «Хетафе». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья). Главным арбитром встречи был Исидро Диас де Мера Эскудерос.

Адриан Лисо на 15-й минуте открыл счёт и вывел гостей вперёд, автогол Хуана Иглесиаса на 45-й минуте вернул равенство на табло, Лисо на 51-й минуте оформил дубль.

После этой игры «Севилья» находится на 18-м месте без набранных очков. «Хетафе» с шестью очками располагается на четвёртом месте. В следующем туре «Севилья» 30 августа сыграет в гостях с «Жироной», «Хетафе» 29 августа на выезде встретится с «Валенсией».