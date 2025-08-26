Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Севилья — Хетафе, результат матча 25 августа 2025, счет 1:2, 2-й тур Ла Лиги 2025/2026

Дубль Лисо помог «Хетафе» переиграть «Севилью» в матче Ла Лиги
Комментарии

Завершён матч 2-го тура Ла Лиги, в котором встретились «Севилья» и «Хетафе». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья). Главным арбитром встречи был Исидро Диас де Мера Эскудерос.

Испания — Примера . 2-й тур
25 августа 2025, понедельник. 22:30 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 2
Хетафе
Хетафе
0:1 Лисо – 15'     1:1 Иглесиас – 45'     1:2 Лисо – 51'    

Адриан Лисо на 15-й минуте открыл счёт и вывел гостей вперёд, автогол Хуана Иглесиаса на 45-й минуте вернул равенство на табло, Лисо на 51-й минуте оформил дубль.

После этой игры «Севилья» находится на 18-м месте без набранных очков. «Хетафе» с шестью очками располагается на четвёртом месте. В следующем туре «Севилья» 30 августа сыграет в гостях с «Жироной», «Хетафе» 29 августа на выезде встретится с «Валенсией».

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
«Барселона» вырвала победу у «Леванте» в Ла Лиге, уступая в два мяча к перерыву
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android