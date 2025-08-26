Дубль Лисо помог «Хетафе» переиграть «Севилью» в матче Ла Лиги
Поделиться
Завершён матч 2-го тура Ла Лиги, в котором встретились «Севилья» и «Хетафе». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья). Главным арбитром встречи был Исидро Диас де Мера Эскудерос.
Испания — Примера . 2-й тур
25 августа 2025, понедельник. 22:30 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 2
Хетафе
Хетафе
0:1 Лисо – 15' 1:1 Иглесиас – 45' 1:2 Лисо – 51'
Адриан Лисо на 15-й минуте открыл счёт и вывел гостей вперёд, автогол Хуана Иглесиаса на 45-й минуте вернул равенство на табло, Лисо на 51-й минуте оформил дубль.
После этой игры «Севилья» находится на 18-м месте без набранных очков. «Хетафе» с шестью очками располагается на четвёртом месте. В следующем туре «Севилья» 30 августа сыграет в гостях с «Жироной», «Хетафе» 29 августа на выезде встретится с «Валенсией».
Комментарии
- 26 августа 2025
-
00:36
-
00:27
-
00:12
-
00:09
-
00:07
- 25 августа 2025
-
23:37
-
23:26
-
23:11
-
23:08
-
22:59
-
22:54
-
22:43
-
22:42
-
22:30
-
22:25
-
22:10
-
22:00
-
22:00
-
21:55
-
21:50
-
21:40
-
21:30
-
21:30
-
21:26
-
21:20
-
21:15
-
21:02
-
20:55
-
20:50
-
20:47
-
20:35
-
20:30
-
20:30
-
20:18
-
20:15