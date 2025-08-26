Скидки
Экитике стал вторым игроком «Ливерпуля» за 50 лет, забившим в первых трёх матчах за клуб

Экитике стал вторым игроком «Ливерпуля» за 50 лет, забившим в первых трёх матчах за клуб
Нападающий Уго Экитике стал лишь вторым футболистом за последние 50 лет, которому удалось забить в каждом из трёх своих первых матчей за «Ливерпуль». Француз отличился на 46-й минуте игры с «Ньюкаслом» (3:2) во 2-м туре английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
25 августа 2025, понедельник. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Гравенберх – 35'     0:2 Экитике – 46'     1:2 Гимарайнс – 57'     2:2 Осула – 88'     2:3 Нгумоха – 90+10'    
Удаления: Гордон – 45+3' / нет

Ранее 23-летний игрок отличался в Суперкубке Англии с «Кристал Пэлас» (2:2 (2:3 пен.)) и в 1-м туре АПЛ с «Борнмутом» (4:2). До него забитыми голами в первых трёх матчах за «Ливерпуль» был англичанин Дэниел Старридж. Экитике перебрался в «Ливерпуль» из «Айнтрахта» в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 95 млн.

«Ливерпуль» упустил преимущество в два мяча, играя с 45+3-й минуты в большинстве после удаления вингера «Ньюкасла» Энтони Гордона, но вырвал победу в компенсированное время. На 90+10-й минуте отличился 16-летний форвард Рио Нгумоха.

