Экитике стал вторым игроком «Ливерпуля» за 50 лет, забившим в первых трёх матчах за клуб

Нападающий Уго Экитике стал лишь вторым футболистом за последние 50 лет, которому удалось забить в каждом из трёх своих первых матчей за «Ливерпуль». Француз отличился на 46-й минуте игры с «Ньюкаслом» (3:2) во 2-м туре английской Премьер-лиги.

Ранее 23-летний игрок отличался в Суперкубке Англии с «Кристал Пэлас» (2:2 (2:3 пен.)) и в 1-м туре АПЛ с «Борнмутом» (4:2). До него забитыми голами в первых трёх матчах за «Ливерпуль» был англичанин Дэниел Старридж. Экитике перебрался в «Ливерпуль» из «Айнтрахта» в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 95 млн.

«Ливерпуль» упустил преимущество в два мяча, играя с 45+3-й минуты в большинстве после удаления вингера «Ньюкасла» Энтони Гордона, но вырвал победу в компенсированное время. На 90+10-й минуте отличился 16-летний форвард Рио Нгумоха.