Экитике стал вторым игроком «Ливерпуля» за 50 лет, забившим в первых трёх матчах за клуб

Нападающий Уго Экитике стал лишь вторым футболистом за последние 50 лет, которому удалось забить в каждом из трёх своих первых матчей за «Ливерпуль». Француз отличился на 46-й минуте игры с «Ньюкаслом» (3:2) во 2-м туре английской Премьер-лиги.
Ранее 23-летний игрок отличался в Суперкубке Англии с «Кристал Пэлас» (2:2 (2:3 пен.)) и в 1-м туре АПЛ с «Борнмутом» (4:2). До него забитыми голами в первых трёх матчах за «Ливерпуль» был англичанин Дэниел Старридж. Экитике перебрался в «Ливерпуль» из «Айнтрахта» в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 95 млн.
«Ливерпуль» упустил преимущество в два мяча, играя с 45+3-й минуты в большинстве после удаления вингера «Ньюкасла» Энтони Гордона, но вырвал победу в компенсированное время. На 90+10-й минуте отличился 16-летний форвард Рио Нгумоха.
- 26 августа 2025
-
01:41
-
01:36
-
00:52
-
00:52
-
00:36
-
00:27
-
00:12
-
00:09
-
00:07
- 25 августа 2025
-
23:37
-
23:26
-
23:11
-
23:08
-
22:59
-
22:54
-
22:43
-
22:42
-
22:30
-
22:25
-
22:10
-
22:00
-
22:00
-
21:55
-
21:50
-
21:40
-
21:30
-
21:30
-
21:26
-
21:20
-
21:15
-
21:02
-
20:55
-
20:50
-
20:47
-
20:35