Чемпионат Испании — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 2-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 26 августа, завершился 2-й тур чемпионата Испании сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.
22 августа
«Бетис» — «Алавес» — 1:0.
23 августа
«Мальорка» — «Сельта» — 1:1;
«Атлетико» — «Эльче» — 1:1;
«Леванте» — «Барселона» — 2:3.
24 августа
«Осасуна» — «Валенсия» — 1:0;
«Вильярреал» — «Жирона» — 5:0;
«Реал Сосьедад» — «Эспаньол» — 2:2;
«Овьедо» — «Реал» — 0:3.
25 августа
«Атлетик» — «Райо Вальекано» — 1:0;
«Севилья» — «Хетафе» — 1:2.
По итогам 2-го тура в группе лидеров с шестью очками в активе находятся «Вильярреал», «Барселона», «Реал», «Хетафе» и «Атлетик». Без набранных очков остались «Леванте», «Севилья», «Овьедо» и «Жирона».