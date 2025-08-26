Скидки
Чемпионат Испании — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 2-го тура и турнирная таблица

Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 26 августа, завершился 2-й тур чемпионата Испании сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

22 августа

«Бетис» — «Алавес» — 1:0.

23 августа

«Мальорка» — «Сельта» — 1:1;
«Атлетико» — «Эльче» — 1:1;
«Леванте» — «Барселона» — 2:3.

24 августа

«Осасуна» — «Валенсия» — 1:0;
«Вильярреал» — «Жирона» — 5:0;
«Реал Сосьедад» — «Эспаньол» — 2:2;
«Овьедо» — «Реал» — 0:3.

25 августа

«Атлетик» — «Райо Вальекано» — 1:0;
«Севилья» — «Хетафе» — 1:2.

По итогам 2-го тура в группе лидеров с шестью очками в активе находятся «Вильярреал», «Барселона», «Реал», «Хетафе» и «Атлетик». Без набранных очков остались «Леванте», «Севилья», «Овьедо» и «Жирона».

Дубль Лисо помог «Хетафе» переиграть «Севилью» в матче Ла Лиги
