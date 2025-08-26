Скидки
Защитник «Краснодара» Тормена может перейти в «Гремио» — Antena

«Гремио» из Серии А намерен подписать 29-летнего бразильского защитника Виктора Тормену. Об этом сообщает портал Antena.

По информации источника, данный трансфер связан с желанием «Гремио» заменить серьёзно травмированного экс-защитника «Динамо» Фабиана Бальбуэны. Отмечается, что парагвайский футболист выбыл минимум до 2026 года.

Летом 2023 года Витор Тормена подписал контракт с «Краснодаром», перейдя из «Браги» за € 3 млн. С тех пор он провёл 62 матча, отличившись двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт футболиста с клубом действует до 30 июня 2027 года. По данным портала Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость составляет € 7 млн.

