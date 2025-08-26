Скидки
«Зенит» может подписать бразильского полузащитника Джона Джона

Один из ключевых игроков «Ред Булл Брагантино» Джон Джон может покинуть клуб в это трансферное окно. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры бразильского полузащитника считается «Зенит», сообщает ESPN.com.br.

Российский клуб заинтересован в футболисте и направил бразильской команде письмо по поводу возможного трансфера футболиста. Есть оптимизм, что переговоры продвинутся в ближайшие дни.

Сам Джон положительно относится к возможному переезду в Россию. Финансовые детали сделки пока не разглашаются. В нынешнем сезоне Джон Джон провёл 36 матчей, забил 6 голов и сделал 7 результативных передач.

На данный момент «Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

