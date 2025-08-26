Грилиш – о периоде в «Ман Сити»: не получал от футбола столько радости, сколько должен был

Полузащитник «Эвертона» Джек Грилиш, права на которого принадлежат «Манчестер Сити» рассказал, что в последние несколько лет не получал много радости от футбола. В матче второго тура АПЛ с «Брайтоном» Грилиш сделал две результативные передачи.

«Думаю, что в последние пару лет временами я как будто потерял любовь к футболу — нет, не совсем потерял, но просто не получал от него столько радости, сколько должен был. Моя семья иногда говорила мне об этом, когда я был дома. И это не из-за кого-то другого, а только из-за меня самого.

Но да, я по-настоящему люблю футбол и хочу снова ощутить то чувство, когда просыпаешься в день матча и не можешь дождаться выхода на поле. Сегодня я это почувствовал, и надеюсь, моя игра это показала», — приводит слова Грилиша Manchester Evening News.

«Эвертон» объявил о переходе Грилиша из «Манчестер Сити» на правах аренды 12 августа. 29-летний футболист проведёт в стане «ирисок» сезон-2025/2026. Грилиш играет за «Манчестер Сити» с 2021 года.