«ПСЖ» получил предложение по Сафонову, которое удовлетворило все стороны — Transfer Feed

Комментарии

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов может покинуть клуб, сообщает Transfer Feed.

По данным источника, Сафонов был упомянут в контексте успешно завершенного трансфера, где предложение удовлетворило все стороны.

Ранее сообщалось, что Сафонов намерен остаться в «ПСЖ» и провести полноценный сезон. Летом парижане подписали вратаря Люка Шевалье, который рассматривается в качестве основного голкипера клуба.

Сафонов выступает за парижан с 2024-го, куда перешёл из «Краснодара». В составе «ПСЖ» Матвей выиграл чемпионат Франции, Кубок страны и Лигу чемпионов УЕФА. Контрактное соглашение Сафонова с парижанами рассчитано до 2029 года.

