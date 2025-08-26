«Динамо» стало лучшей командой по пяти статистическим показателям шестого тура РПЛ
Московское «Динамо» после победы в матче шестого тура с «Пари Нижний Новгород» со счётом 3:0 стало лучшим по пяти ключевым статистическим показателям этого тура. Об этом сообщает статистический портал РУСТАТ.
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Макаров – 16' 2:0 Фомин – 46' 3:0 Маричаль – 90+3'
По информации статистического портала, московский клуб стал лучшим в этом туре по пяти показателям: по количеству удачных технико-тактических действий (31), xG (3,49), по количеству удачных единоборств (102), ударов в створ (15) и отборов (27).
Отметим, что лучшим клубом по количеству точных передач в этом туре стал московский «Спартак» (18). По количеству удачных обводок лучшими стали «Сочи» и «Ростов» (21). Больше всего перехватов в этом туре же сделал нижегородский «Пари».
