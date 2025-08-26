Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» стало лучшей командой по пяти статистическим показателям шестого тура РПЛ

«Динамо» стало лучшей командой по пяти статистическим показателям шестого тура РПЛ
Комментарии

Московское «Динамо» после победы в матче шестого тура с «Пари Нижний Новгород» со счётом 3:0 стало лучшим по пяти ключевым статистическим показателям этого тура. Об этом сообщает статистический портал РУСТАТ.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Макаров – 16'     2:0 Фомин – 46'     3:0 Маричаль – 90+3'    

По информации статистического портала, московский клуб стал лучшим в этом туре по пяти показателям: по количеству удачных технико-тактических действий (31), xG (3,49), по количеству удачных единоборств (102), ударов в створ (15) и отборов (27).

Отметим, что лучшим клубом по количеству точных передач в этом туре стал московский «Спартак» (18). По количеству удачных обводок лучшими стали «Сочи» и «Ростов» (21). Больше всего перехватов в этом туре же сделал нижегородский «Пари».

Материалы по теме
«Спартак» закрыл долгую сагу, у «Динамо» и ЦСКА — яркие сделки. Трансферы недели в РПЛ
«Спартак» закрыл долгую сагу, у «Динамо» и ЦСКА — яркие сделки. Трансферы недели в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android