Ямаль опубликовал первое совместное фото с девушкой

Ямаль опубликовал первое совместное фото с девушкой
Испанский форвард «Барселоны» Ламин Ямаль поделился первым совместным фото со своей девушкой — известной аргентинской рэп-исполнительницей Ники Николь.

Фото было сделано в день рождения аргентинской рэп-исполнительницы, 25 августа. Николь исполнилось 25 лет. На изображении Ямаль и рэп-исполнительница улыбаются, прильнув друг к другу. На заднем фоне лежит большой букет из роз, а также надуты розовые и красные шары в виде сердец.

Фото: Соцсети Ямаля

Отметим, недавно Ламина и Николь заметили целующимися в ночном клубе.

Напомним, следующий матч каталонская «Барселона» проведёт в рамках третьего тура испанского чемпионата на выезде с «Райо Вальекано» 31 августа.

